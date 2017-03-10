Aatif Chahechouhe: Hepimiz sahaya ve kendimize baktık!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u yendiği karşılaşma sonunda Aatif Chahechouhe, mücadeleyi yorumladı.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor karşısındaki galibiyet golünü atan Aatif Chahechouhe , maç sonunda açıklamalarda bulundu. Faslı futbolcu, Alanyaspor’un maçın başında farkı daha da açabileceğini ancak ‘Böyle olmaz’ diyerek kendilerini geldiklerini açıkladı. Aatif’in sözleri şöyle;

“Çok zor bir maçtı bizim için. Alanyaspor maça çok iyi başladık. Bizi 15 dakikada oyunun dışında bıraktılar açıkçası! 3 ve 4. golü bulabilirlerdi!

Hepimiz sahaya ve kendimize baktık! ‘Böyle olmaz’ dedik. Bir şeyler yapmalıydık. Rakibimiz her iki mücadeleyi kazanıyorlardı. Çok iyi hücumlar da yaptı! Ama öyle bir an geldi ki bir şeyler yapmamız gerektiğini anladık! Kolay olması ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Önümüzdeki haftalar adına bizim için çok değerli bir galibiyet oldu bizim için.”