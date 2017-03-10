Aboubakar atar Avrupa bakar

Olympiakos maçını boş geçmeyen Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Avrupa’da siyah-beyazlıların en skorer ismi oldu. Cenk Tosun’un yerine 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, hocasının da yüzünü kara çıkarmadı

Aboubakar, Avrupa maçlarında bir başka oynuyor. Dün Cenk Tosun'un yerine forvet hattında görev alan Kamerunlu oyuncu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Olympiakos ağlarını havalandırarak siyah-beyazlıların Yunanistan'dan avantajlı dönmesini sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. golünü kaydetti. Aboubakar, Avrupa'da Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda…

TRT spikerinden maç esnasında büyük gaf UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan'da Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Maç esnasında yayını veren TRT'de spikerin Babel'e Aboubakar demesi sosyal medyada büyük tepki topladı. İlgili Haberi Oku

MÜTHİŞ PERFORMANS

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Beşiktaş'ın deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden başarılı oyuncu, 3-3'lük Benfica maçında da rakip fileleri bir kez havalandırmıştı. Avrupa Ligi 2. turunda İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'ya da 1 golü bulunan Aboubakar, dün Yunanistan deplasmanını da boş geçmedi ve Avrupa kupalarındaki etkili performansını sürdürdü.