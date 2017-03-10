Aboubakar atar Avrupa bakar

Aboubakar, Avrupa maçlarında bir başka oynuyor. Dün Cenk Tosun'un yerine forvet hattında görev alan Kamerunlu oyuncu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Olympiakos ağlarını havalandırarak siyah-beyazlıların Yunanistan'dan avantajlı dönmesini sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. golünü kaydetti. Aboubakar, Avrupa'da Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda…
MÜTHİŞ PERFORMANS
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Beşiktaş'ın deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden başarılı oyuncu, 3-3'lük Benfica maçında da rakip fileleri bir kez havalandırmıştı. Avrupa Ligi 2. turunda İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'ya da 1 golü bulunan Aboubakar, dün Yunanistan deplasmanını da boş geçmedi ve Avrupa kupalarındaki etkili performansını sürdürdü.