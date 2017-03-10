Aboubakar gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor. Yıldız futbolcu, Olympiakos karşısında kaydettiği golle, bu sezon Avrupa'daki 5. golünü attı.

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Avrupa Arenası’nda gollerini atmaya devam ediyor. Olympiakos karşısında ilk yarıda topla sadece 5 kez buluşabilen ve hayal kırıklığı yaratan Kamerun’lu futbolcu, ikinci yarıda ise kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi.

53. dakikada kaleci Leali’nin hatasında topu kapan ve rakibini çalımlayıp topu köşeden ağlara göndermeyi başaran yıldız oyuncu, bu sezon Avrupa’daki 5. golüne imza attı. Aboubakar, Beşiktaş’ın Napoli’yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta 2 gol bulan Aboubakar, Benfica ile 3-3 sonuçlanan mücadelede de 1 gol bulmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol atan Kamerun’lu oyuncu, bir önceki turda Hapoel Beer Sheva ile Vodafone Arena’da oynanan ve Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı karşılaşmada takımının ilk golünü atmıştı.

Aboubakar, Olympiakos karşısında bulduğu golle de bu sezon Avrupa’da attığı gol sayısını 5’e çıkarmış oldu. Olympiakos karşısında Beşiktaş’a beraberliği getiren Aboubakar, dakikalar 82’yi gösterdiğinde yerini Cenk Tosun’a bıraktı.