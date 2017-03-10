Adrenalin sporlarının kalbi güneşin doğduğu şehirde atacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğal güzelliği ile ön plana çıkan 'Şahinkaya Kanyonu’ dünyanın en önemli ekstrem sporlar merkezinden biri olmaya hazırlanıyor. Yılın 365 günü, aynı anda 6 farklı branşta ekstrem spor yapmaya olanak sağlayan kanyon, ‘Şahin Yuvası’ projesi kapsamında 19 Mayıs tarihinden itibaren ulusal ve uluslararası maceraperestlere hizmet vermeye başlayacak.

Altınkaya Baraj Gölü'nü ikiye ayıran ve coğrafi özellikleri bakımından ekstrem sporlara kucak açan Şahin Kaya Kanyonu'nda yılın 365 günü, Base Jump, Slackline, highline, kaya tırmanışı, kano, sup ve paramotor sporlarının yapılabilmesine olanak sağlıyor. “Yüksek Şeyler Arıyorum” sloganıyla Türkiye'yi karış karış dolaşan ve bulduğu uçurum noktalarından atlayarak yeni exit (atlayış) noktaları oluşturan base jumper (serbest atlayış) Cengiz Koçak tarafından ekstrem sporlar potansiyeli keşfedilen kanyon, Samsun Belediyesi’nin de desteği ile kısa bir süre içerisinde dünyanın en önemli ekstrem sporlar merkezi olma yolunda ilerliyor. Kanyonu keşfeden ve ‘Şahin Yuvası' projesinin mimarı olan Türkiye'nin ilk ve Tek Profesyonel Base Jumperi Cengiz Koçak, yakında turizme ve spora açılacak olan Şahinkaya Kanyonu'nu ve ‘Şahin Yuvası' projesinin aynı zamanda koordinatörlüğünü üstleniyor.

19 ülke, 19 sporcu, 19 Mayıs'ta Samsun'da serbest atlayış yapacak

Tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bu macera rotası, 19 Mayıs haftasında, 19 ülkeden 19 sporcunun katılımıyla açılmış olacak. Festival havasında geçecek olan etkinlikte, 19 base jumper şimdiye kadar Türkiye'de açılmış olan en yüksek atlayış noktası olan Şahinkaya Kanyonu ‘Nomad' noktasından peş peşe atlayarak eşsiz bir görsel şova imza atacak. Sporla iç içe bir şehirde, Gençlik ve Spor Bayramının olduğu hafta düzenlenecek olan bu ekstrem sporlar Festivali, Samsun Vezirköprü'de 3 gün boyunca devam edecek.

İki yıl içinde 20 farklı ekstrem branş aynı anda yapılabilecek

Açılış esnasında aynı anda 6 farklı branşın izlenebileceği Şahinkaya Kanyonu iki yıl sonra 20 farklı ekstrem branşın aynı anda yapılabileceği bir parkura dönüşecek. Bu da Şahinkaya ve bölgesini dünyada adrenalin sporları açısından eşsiz bir konuma taşıyacak. Festival boyunca base jumperler atlayış yaparken, bir yandan da highliner (ip üzerinde yürüme) sporcuları, 250 metre yükseklikte, 3 ayrı nokta da 200 metre mesafe ip üzerinde yürüyecek. Kanocular su üzerinde ilerlerken, paramotorcular Samsun merkezde ve kanyonda uçuşlar düzenleyecek. Bunun dışında festival boyunca kano sporcuları küreklerine asılıp, kaya tırmanış sporcuları Şahinkaya'nın zirvesine ulaşmak için ter dökecek.

Cengiz Koçak Kimdir?

Henüz 7 yaşında paraşütçü olmaya karar veren Cengiz Koçak eğitimini bu yönde şekillendirdi ve 1997 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Milli Takımından çağrıldı. Çok uzun yıllar boyunca binlerce atlayış yapan sporcu emekli olduğu 2011 yılında, hayatının merkezine oturan Base Jump atlayışlarına başladı. O günden bu güne kadar dünyanın ve Türkiye'nin birçok noktasından yüzlerce Base Jump atlayışı gerçekleştiren Cengiz Koçak, Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel Base Jumper'ı oldu. Onu profesyonelliğe taşıyan ve diğer Base Jumper'lardan ayıran şey, tüm hayatını bu spora adamasıdır.