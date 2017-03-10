Adriano: Sürprize fırsat vermek istemiyoruz

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adriano, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Adriano, deplasmanda 1-1 biten Olympiakos karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

“Takım olarak iyi çalışıyoruz. Ben de bundan memnunum. İkinci yarı daha iyiydik. Zor maç olacağını biliyorduk. İyi hazırlanmışlar. Bu maçları oynamak kolay değil. Evimizde 90 dakika daha oynayacağız ve o da kolay olmayacak. Takım arkadaşlarımızla çalışırsak o maç da kolay hale gelebilir. Futbol çok dinamik bir oyun. Biraz rahatladığınızda sürpriz yapılabilir. Dün Barcelona maçında da gördük. Sürprize fırsat vermek istemiyoruz.“