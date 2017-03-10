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ALANYASPOR
10 Mart 2017 20:00
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Alanyaspor-Fenerbahçe

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak...
18:4710 Mart 2017
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Alanyaspor-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Antalya’da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 20:00… Mücadele öncesinde sarı-lacivertliler 41 puanla 4. sırada yer alırken, ev sahibi takım 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Omeruo,Tzavellas, Nsakala, Sackey, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Fernandes, Vagner Love

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet, Ozan, Lens, Alper, Aatıf, Fernandao

Etiketler
alanyaspor Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:57 | 10.03.2017
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