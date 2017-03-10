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ANTALYASPOR
12 Mart 2017 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
ANTALYASPOR
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Antalyaspor son provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, son taktik provalarını yaptı.
17:2610 Mart 2017
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Antalyaspor son provasını yaptı

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının son provasını yaptı… Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sakat olan Yekta Kurtuluş ve Diego Oliveira ile izinli olan Ramon Motta'nın katılmadığı antrenmanda Çaykur Rizespor maçının taktiksel provaları gerçekleştirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçının ilk 11’inde görev vereceği beyaz yelekli takımda, çift kale maçın her iki yarısında da değişiklikler yaparak alternatif oyuncuların performanslarını gözlemledi.

Antalyaspor, yarın sabah yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmandan sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek, oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Etiketler
Antalyaspor Çaykur Rizespor spor toto süper lig
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