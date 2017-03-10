Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Alanyaspor maçına ligin ikinci yarısındaki ilk dış saha galibiyeti için çıkacak. Peki Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ligin ikinci yarısında henüz deplasman galibiyeti bulunmayan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Volkan ile Kjaer'in yanı sıra cezalı olan Hasan Ali ve Josef forma giyemeyecek. Hasan Ali'nin yokluğunda İsmail, Josef'in yerinde Ozan, stoperde ise Neustadter forma giyecek. Alper'i orta alana çekecek olan Advocaat, kanatlarda Lens ile Volkan Şen'i, forvette ise Sow'u görevlendirecek. Bahçeşehir Arena!da oynanacak Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Lamine, Omeruo, Tzavellas, N'Sakala, Isaac, Emre, Candeias, Efecan, Fernandes, Love

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Alper, Volkan Şen, Sow