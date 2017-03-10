Balıkesirspor 3 puan hesabı yapıyor

TFF 1. Lig takımlarından Balıklesirspor'un Teknik Direktörü Can Cangök, deplasmanda oynayacakları Sivasspor'u yenerek 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök TFF 1. Lig’in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. Cangök, “Geçtiğimiz hafta lig lideri ile oynadık, bu haftada lig ikincisi Sivasspor ile oynayacağız. Dört haftada 8 puan alarak iyi takım olduğumuzu gösterdik. Bu hafta zor bir deplasman maçına çıkıyoruz. Sivasspor bu ligde mücadele eden güçlü bir takım. Bizde iyi bir takımımız ve bu müsabaka için hazırlıklarımızı tamamladık. Her takıma karşı nasıl oynuyorsak Sivasspor maçında da o şekilde oynayacağız. Takımımda Oğuz ve Muhammet Ali dışında eksik futbolcumuz yok. Hafif sakatlıkları olan Abdulkadir ve Glumac’ı riske etmemek için dinlendirdik. Futbolcularımın antrenmanlardaki performansları beni memnun ediyor” dedi.

Balıkesirspor ile Sivaspor birbirlerine daha önce 19 kez rakip olurken, 8 maçı Balıkesirspor, 8 maçı Sivasspor kazandı. 3 maç ise berabere bitti.