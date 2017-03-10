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BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
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Beşiktaş Kayseri hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
17:3110 Mart 2017
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Beşiktaş Kayseri hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı… Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana sahada takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, duran top çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Etiketler
beşiktaş kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:33 | 10.03.2017
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