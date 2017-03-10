Beşiktaş taraftarı Yunanistan’da bıçaklandı!

Beşiktaş'ın Olympiakos ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrasında bir siyah-beyazlı taraftarın bıçaklandığı açıklandı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Radyospor’da Özgür Sancar’a konuştu. Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları Olympiakos karşılaşması sonrasında bir taraftarlarının, Yunan taraftar tarafından bıçaklandığını söyledi.

Ürkmezgil’in programda yaptığı açıklamalar şöyle;

“Maçtan önce her şey güzeldi. İki kulüp başkanı bir araya geldi. Ben katılamadım fakat maç günü yemekteydim. Karşılaşma sonrasında birkaç Olympiakos taraftarı Türk kardeşimize saldırmışlar ve Türk kardeşimiz bıçaklanarak yaralanmış. Arkadaşımıza dikiş atmışlar. Ben olaylı görmedim fakat olaylar yatışana kadar Yunanistan’da bulunduk. İnsanın canını bu hadiseler sıkıyor. Bunun dışında başka olaylar görmedim. İnşallah İstanbul’da bu tip olaylar yaşanmaz. Yunanistan’daki bu münferit olaya rağmen biz İstanbul’da Beşiktaş’ın efendiliğini, Türk’ün misafirperverliğini tüm dünyaya göstereceğiz.”

Atina`da Atatürk tezahüratı ve İzmir Marşı! İlgili Haberi Oku