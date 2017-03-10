Beşiktaş’ın Mario Gomez inadı

Beşiktaş, sezon başında Türkiye'de kalmak istemeyip Almanya'ya giden ve Wolfsburg'la anlaşan Mario Gomez'in peşini bırakmıyor. Cenk Tosun'un performansından memnun ancak Aboubakar ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, Gomez'in geri dönüşüne sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu da geri dönüşe çok uzak değil. Mario Gomez'in Instagram'dan sürekli Beşiktaş hesabının fotoğraflarını beğenmesi de bunu destekler nitelikte gözüküyor.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Wolfsburg’un ligdeki kötü durumu Mario Gomez'in Beşiktaş'ı yeniden gündemine almasını doğruluyor. Alman ekibi, ligde küme düşme hattının biraz üzerinde yer alıyor. Ancak aracılarla Mario Gomez'le temas kuran Beşiktaş'ın bir şartı var: Bonservisini al, öyle gel. Siyah-beyazlılar, kesinlikle bonservis ödemek istemiyor ve Gomez'in “Wolfsburg, Avrupa kupası dışında kalırsa serbest kalır” maddesinin işletilmesini talep ediyor.