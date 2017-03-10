Beşiktaş’ın Mario Gomez inadı

Beşiktaş, Wolfsburg’da aradığını bulamayan Alman yıldız için aracılarla devreye girdi. Mario Gomez, bonservisini alıp boşa çıkarsa yeniden Vodafone Arena’nın yolunu tutacak.

Beşiktaş, sezon başında Türkiye'de kalmak istemeyip Almanya'ya giden ve Wolfsburg'la anlaşan Mario Gomez'in peşini bırakmıyor. Cenk Tosun'un performansından memnun ancak Aboubakar ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, Gomez'in geri dönüşüne sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu da geri dönüşe çok uzak değil. Mario Gomez'in Instagram'dan sürekli Beşiktaş hesabının fotoğraflarını beğenmesi de bunu destekler nitelikte gözüküyor.

Aboubakar atar Avrupa bakar Olympiakos maçını boş geçmeyen Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Avrupa'da siyah-beyazlıların en skorer ismi oldu. Cenk Tosun'un yerine 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, hocasının da yüzünü kara çıkarmadı İlgili Haberi Oku

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Wolfsburg’un ligdeki kötü durumu Mario Gomez'in Beşiktaş'ı yeniden gündemine almasını doğruluyor. Alman ekibi, ligde küme düşme hattının biraz üzerinde yer alıyor. Ancak aracılarla Mario Gomez'le temas kuran Beşiktaş'ın bir şartı var: Bonservisini al, öyle gel. Siyah-beyazlılar, kesinlikle bonservis ödemek istemiyor ve Gomez'in “Wolfsburg, Avrupa kupası dışında kalırsa serbest kalır” maddesinin işletilmesini talep ediyor.