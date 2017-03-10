Beşiktaş’ın yediği gol kahretti!

Olympiakos, Beşiktaş karşısında 36. dakikada sağ kanattan Ansarifard’la geldi. Önce Tosic, ardından Marcelo’nun adam kaçırması Cambiasso’nun kafayla gol atmasına davetiye çıkardı.

‘Komşu’da Beşiktaş'ın savunması çöktü. Sakin geçen karşılaşmada dakikalar 36'yı gösterirken Olympiakos, sağ kanattan Ansarifard'la atağa çıktı. Savunmanın sol tarafında görev alan Tosic, ilk anda hamle yapamadı ve İranlı futbolcu, içeriye güzel bir orta yaptı. Marcelo'nun arkasında yer alan 37'lik Cambiasso'nun kafa vuruşu ağlarımızla buluştu. Olympiakos, kalemize bir kere geldi ve golü yedik. Tosic ile başlayan hatalar zinciri akıllara Şampiyonlar Ligi'ndeki kara gece olan Dinamo Kiev maçını getirtti. Sırp stoper, o karşılaşmada yaptığı hatalarla temsilcimizi yaralamıştı. Ligde istikrarlı oynayan Marcelo'nun da dünkü tutuk görüntüsü dikkat çekti.

Aboubakar atar Avrupa bakar Olympiakos maçını boş geçmeyen Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Avrupa'da siyah-beyazlıların en skorer ismi oldu. Cenk Tosun'un yerine 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, hocasının da yüzünü kara çıkarmadı İlgili Haberi Oku

KAPTAN ATIBA

Öte yandan Şenol Güneş, takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'u kenara çekti. Oğuzhan maça yedek başlayınca siyah-beyazlıların üçüncü kaptanı olan Atiba Hutchinson, kaptanlık pazıbendini koluna geçirdi. Kanadalı yıldız, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de kaptan olarak sahaya çıktı. Atiba, hatasız oyunuyla tam not aldı.