Beşiktaş’ın yediği gol kahretti!

‘Komşu’da Beşiktaş'ın savunması çöktü. Sakin geçen karşılaşmada dakikalar 36'yı gösterirken Olympiakos, sağ kanattan Ansarifard'la atağa çıktı. Savunmanın sol tarafında görev alan Tosic, ilk anda hamle yapamadı ve İranlı futbolcu, içeriye güzel bir orta yaptı. Marcelo'nun arkasında yer alan 37'lik Cambiasso'nun kafa vuruşu ağlarımızla buluştu. Olympiakos, kalemize bir kere geldi ve golü yedik. Tosic ile başlayan hatalar zinciri akıllara Şampiyonlar Ligi'ndeki kara gece olan Dinamo Kiev maçını getirtti. Sırp stoper, o karşılaşmada yaptığı hatalarla temsilcimizi yaralamıştı. Ligde istikrarlı oynayan Marcelo'nun da dünkü tutuk görüntüsü dikkat çekti.
KAPTAN ATIBA
Öte yandan Şenol Güneş, takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'u kenara çekti. Oğuzhan maça yedek başlayınca siyah-beyazlıların üçüncü kaptanı olan Atiba Hutchinson, kaptanlık pazıbendini koluna geçirdi. Kanadalı yıldız, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de kaptan olarak sahaya çıktı. Atiba, hatasız oyunuyla tam not aldı.