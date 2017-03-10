Bruma yok Garry var

Bruma’nın yokluğunda Gençlerbirliği maçında görevlendireceği Galatasaray'ın Cape Verde’li futbolcusu Garry Rodriguez'e “Hazır ol” talimatı veren Igor Tudor, cezası biten Podolski’ye de başkent ekibi karşısında forma verecek.

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı olan Bruma'nın yerine Garry Rodrigues'e forma verecek. Hırvat çalıştırıcı, dün yapılan antrenmanda as kadroda denediği Cape Verde'li oyuncuya, “Hazır ol. Gençlerbirliği karşısında en büyük kozlarımdan birisi sen olacaksın” diye konuştu. Sarı-kırmızılıların genç teknik adamı Tudor, cezası biten Lukas Podolski'ye de başkent ekibi karşısında görev verecek. Garry Rodrigues ve Alman yıldızla birlikte hücum hattını güçlendirecek olan Hırvat hocanın, Yasin Öztekin'i ise yedek soyunduracağı kaydedildi. Teknik Direktör Tudor, Gençlerbirliği karşısındaki 11'ini bugün yapılacak son idmanın ardından netleştirecek.

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LINNES’İN İLK 11 YOLU KAPALI

Antalyaspor maçında savunmanın solunda forma giyen Carole, Gençlerbirliği karşısında da 11'de yer alacak. Tudor'un Carole'ü, bu müsabakada da tercih edeceği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında ikinci yarıda oyuna sürdüğü Linnes'i bu maçta da yedek oturtacak.