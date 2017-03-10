Dick Advocaat hedefi belirledi

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu oyuncularına anlatan Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, öğrencilerine “Galatasaray maçına kadar oynayacağımız 4 karşılaşmayı da kazanmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında bugün Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dirk Advocaat, öğrencileriyle dün toplantı yaptı. Yönetim ile yapılan görüşmenin ardından hedeflerini Şampiyonlar Ligi olarak belirlediklerini oyuncularına anlatan Hollandalı çalıştırıcı, “Kupada Kayseri, ligde ise Osmanlı galibiyetiyle özgüven kazandık. Şimdiki planımız önümüzdeki 4 maçı da kazanmak” diye konuştu.

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DEVLER LİGİ AŞKINA

Sırasıyla Alanya (D), Konya, Karabük (D) ve Akhisar Belediye maçlarında galip gelmeleri gerektiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, “Galatasaray derbisine kadar oynayacağımız 4 karşılaşmayı da kazanırsak önümüzü daha rahat bir şekilde göreceğiz. Derbiye kadar durmak yok. Ligde yakalayacağımız galibiyet serisi hem derbi öncesinde bizi kendimize getirecek hem de Devler Ligi hedefimizi güçlendirecek” dedi.

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KONTRATAKLARA DİKKAT!

Alanyaspor’un hızlı kontratağa çıkan bir ekip olduğunu söyleyen Advocaat, “Rakip bu konuda etkili oyunculara sahip” ifadelerini kullandı, orta sahadaki oyuncularını uyardı. Futbolcularına “Gereksiz pas kayıpları istemiyorum” diyen ve topun kontrolünün kendilerinde olmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcı, öğrencilerinden 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmamalarını ve taktik disipline bağlı kalmalarını istedi.