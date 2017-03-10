Dünya Şampiyonu Özlem Şahin ringe çıkıyor

Türk boksunun dünya şampiyonlarından Asiye Özlem Şahin, 17 Mart tarihinde Almanya’nın Essen kentinde ringe çıkacak.

Bu maç için çok iyi hazırlandığının belirten Şahin, özellikle antrenör değişikliğinin kendisine iyi geldiğini vurgulayarak, “Yeni antrenörüm Sebastion Tlatlik, eski WBO Avrupa şampioynu ve eski Alman amatör milli takım antrenörü olması nedeniyle çok tecrübeli bir isim. Ayrıca sparring dövüşlerimi de kendisiyle yapıyoruz bundan dolayı beni hem dışarıdan hem de maç içinde analiz edebiliyor. Essen Boxing Intustry kulübümüz bize çok iyi imkanlar sunuyor ve memnunum” dedi.

Özlem Şahin, bugün dünya şampiyonluk kemerini taşımasını hırs, emek ve disiplininin yanı sıra sponsoru GAZİ firmasına borçlu olduğunu belirterek, “2008 yılından beri benden maddi desteklerini esirgemeyen, iyi-kötü günümde yanımda olan sponsorum Stuttgart Garmo AG Kurucu ve CEO'su Dr. Eduardo Gracia ve özellikle GAZİ Promotion GmbH şirketinin yöneticisi Kahraman Erdin'e borçlu olduğumu belirtmek isterim. GAZİ maç hazırlık dönemimde tüm masraflarımı karışlamasından dolayı sporuma devam edebilme imkanına kavuşuyorum. Ayrıca 25 yıldan beri çalıştığım BOSCH firmasının da bana vermiş olduğu destekleri de başarımda büyük rol oynuyor kendileri de bana her türlü imkanı sağlıyorlar rahat antrenman ve maç yapabilmem için. Bunların yanı sıra bana medyada destek veren başta basın danışmanım Vedat Alyaz olmak üzere, tüm gazeteci dostlarıma sporcular adına buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Avukat arkadaşım Eva Dzepina, menajerliğimi üstlendikten sonra daha profesyonel bir ekip ve çalışma şartlarına da kavuştuk. Şu an ekibim tamamıyla bayanlardan oluşuyor. Bayanlardan oluşan Eva, Brigitte, Neki, Claudia ve Susan ile el ele vererek dünyanın zirvesine çıkmak biza ayrı bir gurur veriyor” diye konuştu.

Vedat Alyaz: Dünya şampiyonluğuna çıkacağız

Özlem Şahin'in bayanlarda dünya şampiyonu olarak ülkemize büyük gurur yaşattığını belirten basın danışmanı Vedat Alyaz, “Bu karşılaşma, dünya şampiyonluğu öncesi bir maç olma özelliği taşıyor. Tabi Bu karşılaşmanın gerçekleşmesinde spor ve sporcu dostu Gazi Promotion GmbH firmasının yöneticisi Kahraman Erdin, faktörünü de gözden kaçırmamak lazım. Kendisi Türk sporuna yaptığı katkılar ile bu güne kadar çok sayıda sporcumuzun başarısında önemli roller üstlenmiş değerli bir yöneticidir. Bunlar arasında efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam'a yaptıkları katkıyla dünyanın zirvesine çıkmasında büyük rol oynamıştır. Özlem, 2016 yılındaki maçtan sonra ringe çıkmadı, bu maç ile paslarını atma imkanı da bulacak. Sporcumuzun bundan sonraki karşılaşması ise menajer Ahmet Öner'in düzenleyeceği ve efsane boksörümüz Avni Yıldırım'ın da ringe çıkacağı galada olacak. Özlem Şahin,rakip bulmakta zorlandığı için iki kilo alarak 49 kiloda 23 yaşındaki Slovak dövüşçü Slaudia Ferencz'e karşı ringe çıkacak. Aynı gece iki ağır sıklet boks maçı da gerçeleşecek, Patrick Korte, Antreas sidon'a karşı yumruk sallayacak” şeklinde konuştu.