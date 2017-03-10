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Emre Mor neden oynamıyor? Tuchel açıkladı…

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcumuz Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu.
17:4410 Mart 2017
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Emre Mor neden oynamıyor? Tuchel açıkladı…

Milli Takım’ın genç yeteneği Emre Mor, sezon başında Danimarka’dan Borussia Dortmund’a transfer olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Emre Mor, Alman kulübünde fazla oynama şansı bulamamıştı.

Borussia Dortmund Teknik direktörü Thomas Tuchel, Emre Mor’un neden oynamadığına dair açıklamalarda bulundu. İşte Tuchel’in Emre Mor açıklamaları;

Emre Mor harika bir yetenek, bu tartışılmaz. Ancak buraya gelmeden önce sadece 6 aylık profesyonel kariyeri vardı, profesyonelliğe alışmalı. Forma şansı beklemeye alışkın değil. Bu yüzden zorluk yaşıyor ama biz sabırlıyız, birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Emre Mor, performans dalgalanması yaşıyor. Bu normal ama sabırlı olmalı. Profesyonel bir oyuncu olmanın gerekliliklerini öğrenmeli.

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Etiketler
Borussia Dortmund emre mor THOMAS TUCHEL
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