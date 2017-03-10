En çok kızaran Medipol Başakşehir

Süper Lig’de geride kalan 23 haftaya bakıldığında ilk dört takım arasında en çok kırmızı kart gören ekip Medipol Başakşehir oldu. 3 kırmızı kartı bulunan Başakşehir’i 2’şer kartla Fenerbahçe ve Galatasaray izliyor. Lider Beşiktaş ise sadece 1 kez kızardı.

Özellikle Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, geride kalan haftalara baktığımızda en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Ligin ilk haftasında oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın adına ilk kırmızı kartı gören oyuncu oldu. İkinci kırmızıyı 13. haftada Antalyaspor karşısında Ferhat Öztorun görürken, 22. haftada deplasmanda Osmanlıspor'a karşı oynanan mücadelede Epureanu tuıruncu-lacivertli takım adında üçüncü kırmızı kartı gören isim olarak öne çıktı.

Ligde 2 kırmızı kartı bulunan ekiplerden Galatasaray, bu kartları 18. haftada oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Hakan Balta ve geçen haftaki Antalyaspor maçında Bruma ile gördü. Fenerbahçe ise ilk iki hafta gördüğü kırmızı kartlardan sonra hiç kızarmadı. Sarı-lacivertli takımda Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir maçında Mehmet Topal kırmızı kart gördü. İkinci hafta mücadelesinde ise Kayserispor karşısında kızaran Simon Kjaer ise sarı-lacivertliler adına kırmızı kart gören bir diğer oyuncu.

En az kızaran Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ilk dört takım arasında en az kırmızı kart gören ekip konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlıların tek kırmızısını, ikinci haftada oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında Necip Uysal gördü.

Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 23 karşılaşmada 2 kırmızı kart görürken, rakiplerine ise tam 7 defa kırmızı çıktı. Beşiktaş'ın rakipleri 5, Galatasaray'ın 4, Medipol Başakşehir'in ise 2 rakibi kırmızı kartla cezalandırıldı.