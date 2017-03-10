Erkan Sözeri: Yürekten mücadele verdik

Göztepe’yi 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi ve yürekten bir mücadele verdiklerini ifade ederek, “Bu taraftarın önünde galip gelmek çok önemliydi” dedi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, zorlu bir maça çıkacaklarını bildiğini ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

Son haftalarda hedefe oynayan takımlarla maçlarının olduğunu dile getiren Sözeri, “Bugün de çok zor bir maç oynadık. Göztepe geçen hafta ağır bir mağlubiyet almıştı. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Oyunun genelinde çok pozisyon vermedik. Son dakikalar hariç direkten dönen bir topumuz vardı. Bu da gol olsa daha rahat bir maç olabilirdi. İkinci yarı kontra pozisyonlar yakaladık. Bunlarda daha becerikli olmamız gerekiyordu. İyi ve yürekten bir mücadele verdik. Bu taraftarın önünde galip gelmek çok önemliydi bizim için. Kazanan biz olduğumuz için mutluyuz. Oyuncularımla gurur duyuyorum” diye konuştu.