Futbol işte bu yüzden güzel

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Dünyada en çok izlenen sporun neden futbol olduğunun cevabı yatıyordu aslında Barcelona-Paris Saint Germain maçında. Düşünün, ilk maçı 4-0 kaybetmişsiniz. Ama Camp Nou'da takıma inanan yaklaşık 100 bin taraftar tribünleri doldurmuş. Paris'te ortalarda görünmeyen Barça'nın yıldız ayakları sorumluluğu üstlenmiş. Cavani'nin golüyle skorun 3-1'e gelmesinin ardından umutlar tükenme noktasında ama en azından televizyondan gördüğüm kadarıyla stattan ayrılan çok da kimse yok.

Ve 7 dakikada atılan 3 golle gelen 6-1'lik tarihi zafer. Sergi'nin attığı son golün ardından PSG'nin hocası Unai Emery'nin yüz ifadesini gördünüz mü?

İki takım arasında öyle ahım şahım bir kalite farkı da yok. Hatta PSG'nin kulübesi daha zengin Barça'dan. Turu geçmeye olan inanç ile “Nasıl olsa o kadar gol yemeyiz” düşüncesinin mücadelesi oynandı belki de. Sonuçta zafer, inananların oldu.

Böyle bir galibiyeti sadece Barcelona mı kazanabilir? Bence hayır. İnanan, kendine güvenen, terinin son damlasına kadar her oyuncusuyla sahada savaşan her takım başarıya ulaşır. Barcelona'nın bu galibiyeti, her takıma ilham olacaktır. Yeter ki alt metni doğru okusunlar…