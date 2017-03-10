Galatasaray’da bir şok sakatlık daha!

Galatasaray'da sakatlık kabusu devam ediyor. Sneijder, De Jong, Semih ve Chedjou'dan sonra da Eren Derdiyok da sakatlandı.

Galatasaray’da sakatlık krizine önemli bir halka daha eklendi. Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Eren Derdiyok’un sağ alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma meydana geldiği için Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eren’in tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda De Jong, Semih Kaya da sakatlıkları nediniyle kadroda bulunmuyor.

Sakatlıkları düzelme yolunda olan Chedjou ve Sneijder ise Gençlerbirliği maçı kadrosuna alındı. Bu iki oyuncunun forma giyip giymeyeceği ise yarın yapılacak son kontrolden sonra teknik direktör Igor Tudor karar verecek.

Galatasaray’dan resmi açıklama şöyle;

“Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Eren Derdiyok’un idman sonrası yapılan kontrolünde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde (ikinci derece) zorlanma tespit edilmiştir.

Aynı antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan Luis Cavanda’nın ise ayak bileğinde kanama (ödem) ve kemik ödemi oluşmuştur. Her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır.”