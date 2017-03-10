Galibiyet kaçtı

Türkiye’nin Avrupa'daki tek temsilcisi olan Beşiktaş'ın, Avrupa mücadelesinde sorumluluğu daha da arttı. Kartal Pire'de UEFA son 16 turunda Olympiakos karşısında ilk maçta avantaj sağlama hedefindeydi. Yunanistan'ın en köklü kulüplerinden Olympiakos, kendi liginde üst üste 3 lig maçını gol atamadan kaybetmesine karşın lider durumda.

Haftalardır aynı 11'i koruyan Şenol Güneş, tıpkı önceki Avrupa maçlarında olduğu gibi, tüm oyunu rakibin üzerine yıkmaya çalışmak yerine daha dengeli bir kadro ile maça başladı. Son maçta stoper de yer alan Atınç yerine daha deneyimli ve savunmada ilk müdahalenin ardından oyundan kopmayan Tosic, Oğuzhan'ın yerine takım savunmasına daha çok katkı yapabilen Tolgay yer alırken forvette, süratli ve yıpratıcı yapısı ile rakibi hataya zorlayan Aboubakar sahaya çıktı.

Maça ev sahibi olmanın avantajı ile hızlı başlayan rakip özellikle savunmamızda kaptırdığı toplarda hızlı çıkmamıza imkan vermedi. İlk 20 dakikanın ardından daha sakin bir oyunla top hakimiyetini kazanmaya başlayan Kartal, bu bölümden sonra özellikle kanatlardan rakibini vurmaya çalışsa da beklerin yeterli katkıyı yapamaması ile etkili olamadı. Orta alanda kaptırılan bir topla hızlı çıkan rakip, golü bularak ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıya Tolgay yerine Oğuzhan'la başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarında bulduğu pozisyonlarla arzuladığı golün sinyallerini verdi. Aboubakar ve Talisca'nın yaptığı baskı hatayı getirdi. Aboubakar şık vuruşuyla skoru eşitledi. Bu dakikadan sonra da Kartal'ın hızı dinmek bilmedi. Özellikle Quresma ile sol kanattan etkili ataklar bulan Beşiktaş savunmada da duran toplar hariç rakibini çaresiz bıraktı. Temsilcimiz dün galibiyeti kaçırsa da avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.