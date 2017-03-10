Gecenin kahramanı Aboubakar’ın sözleri…

Beşiktaş'ın Olympiakos deplasmanından avantajla dönmesini sağlayan golü atan Aboubakar, açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta gol atan Vincent Aboubakar, yayıncı kuruluşta konuştu.

Kamerunlu golcü oyuncunun sözleri şöyle;

“Zor bir maçtı. Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Mücadeleye mental olarak güçlü hazırlandık. Burada golü bulmak çok önemliydi. Rövanşta işi sıkı tutup turu geçmek istiyoruz.

Afrika Kupası’nda Kamerun ile yaşadığım şampiyonluk, motivasyonumu artırdı! Arkadaşlarımın da desteği var. Bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu da performansımı yükseltiyor.

İlk yarıda yeteri kadar organize baskı yapamadık. Hocamız devre arasında ayarlamaları yaptı ve ikinci yarıda daha iyi oynadık.“