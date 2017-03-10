Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
KAYSERİSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gecenin kahramanı Aboubakar’ın sözleri…

Beşiktaş'ın Olympiakos deplasmanından avantajla dönmesini sağlayan golü atan Aboubakar, açıklamalarda bulundu.
01:1410 Mart 2017
0
Gecenin kahramanı Aboubakar’ın sözleri…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta gol atan Vincent Aboubakar, yayıncı kuruluşta konuştu.

Kamerunlu golcü oyuncunun sözleri şöyle;

Zor bir maçtı. Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Mücadeleye mental olarak güçlü hazırlandık. Burada golü bulmak çok önemliydi. Rövanşta işi sıkı tutup turu geçmek istiyoruz.

Afrika Kupası’nda Kamerun ile yaşadığım şampiyonluk, motivasyonumu artırdı! Arkadaşlarımın da desteği var. Bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu da performansımı yükseltiyor.

İlk yarıda yeteri kadar organize baskı yapamadık. Hocamız devre arasında ayarlamaları yaptı ve ikinci yarıda daha iyi oynadık.

Etiketler
beşiktaş uefa avrupa ligi Vincent Aboubakar
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER