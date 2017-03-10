Göztepe’ye ağır darbe!

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, evinde Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak ağır darbe yedi. İlk yarıyı 20. dakikada Serdar’ın golüyle yenik kapatan Göz-Göz ikinci yarıda baskısını artırsa da bir türlü aradığı golü bulamadı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 40 puanda kalırken, bir maçı eksik Ümraniyespor ise 36 puana yükseldi. Göztepeli taraftarlar Teknik Direktör Okan Buruk’u istifaya davet edip, futbolcuları protesto etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Tanju’nun ortasında Segbefia topla buluştu. Segbefia’nın vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

20. dakikada ceza sahasında topla buluşan Serdar Özbayraktar’ın vuruşunda konuk ekip öne geçti. 1-0

29. dakikada Sandro’nun sol kanattan yaptığı ortada top rakip kaleci Burak’ta kaldı.

34. dakikada Sandro’nun pasında Adis ceza sahası içinde topla buluştu. Adis’in vuruşunda top auta gitti.

37. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Segbefia’nın vuruşunda kaleci Burak golü önledi.

51. dakikada Leo’nun vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

58. dakikada Tanju’nun ortasında Gençer topla buluştu. Gençer’in kafa vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada Adis’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx

Göztepe: Günay, Tanju (Sinan dk. 79), Lokmaan, Gençer, Leo Schwechlen, Gosso, Segbefia, Murat (Tayfur dk. 46), Halil, Sandro (Umut dk. 46), Adis

Ümraniyespor: Burak, Timur (Bulut dk. 60), Serdar, İbrahim, Mehmet, Mahatma Otoo, Ömer Can (Seidu Salifu dk. 80), Ömer, Steve Beleck (Samet dk. 66), Merthan, Tarık

Gol: Serdar Özbayraktar (dk. 20) (Ümraniyaspor)

Sarı kartlar: Gençer, Halil, Umut, Tayfur (Göztepe), Merthan, İbrahim (Ümraniyespor)