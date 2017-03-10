Hidayet Türkoğlu’ndan kutlama mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadınlar Eurocup’ta son dört takım arasına kalan Bellona AGÜ, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi için kutlama mesajı yayımladı.

Hideyet Türkoğlu, Eurocup'ta son dört takım arasına kalan ve kupayı ülkemize getirecek olan Bellona AGÜ, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik ederken, yakalamış oldukları bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar Eurocup'ta ülkemizi başarıyla temsil eden Bellona AGÜ, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finalde karşılaştıkları rakipleri mağlup ederek ülke çapında kadın basketbolun gelişmesi adına yapılan yatırımların iyi sonuçlarından birine imza attı. Sporda bu seviyede yakalanan başarılar kesinlikle tesadüf değildir. Takımlarımızın Avrupa arenasında, rakiplerine üstünlük sağlayarak son dört takım arasına kalması, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin de ne kadar değerli bir lig olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. Büyük mutluluk duyduğum bu başarıda pay sahibi olan, emeği geçen herkesi kutluyor, ligimize değer katan tüm sporcularımız ve teknik ekiplerimize tebrik ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Umarım ki bu sonuçlar, Türk basketbolu için unutulmaz bir döneminin de başlangıcı olur.”