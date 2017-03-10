Igor Tudor: Galatasaray’a hayır diyemezsiniz

Hırvat hoca Igor Tudor, “İdeal bir zaman değildi fakat Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa hayır diyemezsiniz. Yeterli, kaliteli bir kadroya sahibiz. Uzun yıllar kalmak istiyorum” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kulübün resmi dergisine verdiği röportajda transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.

Semih Kaya Tudor`un gözüne girdi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında savunma üçlüsünde en çok beğendiği isim olan Semih Kaya'yı tebrik etti. Hırvat hoca, takımının yeni sisteme ayak uydurması için yoğun çaba harcıyor. İlgili Haberi Oku

Galatasaray'a gelişinin çok hızlı olduğunu dile getiren Hırvat hoca şunları söyledi:

“Basında iddialar vardı ama kimse benimle görüşmemişti. Bir gün içinde anlaştım ve imza attım. Her kararın altında bir risk yatar. Cesur olup bunları bir meydan okuma olarak görmeniz gerekiyor. İdeal bir zaman değildi fakat Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa hayır diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz başında olan bir teknik direktör değil dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife hayır diyemez. Burada olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. İnanılmaz bir kulüpte harika bir şehirde yaşıyorum. Burada uzun yıllar kalmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Burası bana Juventus günlerimi hatırlatıyor.”