Igor Tudor: Galatasaray’a hayır diyemezsiniz

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kulübün resmi dergisine verdiği röportajda transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.
Galatasaray'a gelişinin çok hızlı olduğunu dile getiren Hırvat hoca şunları söyledi:
“Basında iddialar vardı ama kimse benimle görüşmemişti. Bir gün içinde anlaştım ve imza attım. Her kararın altında bir risk yatar. Cesur olup bunları bir meydan okuma olarak görmeniz gerekiyor. İdeal bir zaman değildi fakat Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa hayır diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz başında olan bir teknik direktör değil dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife hayır diyemez. Burada olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. İnanılmaz bir kulüpte harika bir şehirde yaşıyorum. Burada uzun yıllar kalmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Burası bana Juventus günlerimi hatırlatıyor.”