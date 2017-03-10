İkinci yarıda kendine geldi

Mecit DEMİR yazdı...

Beşiktaş, aslında istediği gibi başladı maça. Oyunu orta alana yığıp rakibe pozisyon vermeden süreyi eritmeye çalıştı siyah-beyazlılar. Talisca ve Quaresma'nın taşıyacağı toplarla rakip kalede çoğalmak istedi. Ancak iyi alan daraltan Olympiakos, Beşiktaş'a bu imkanı tanımadı. Öncelikli hedefi gol yememek olan Şenol Güneş'in sistemi tıkır tıkır işliyordu ancak beklenmeyen yerden darbe yedi tecrübeli hoca.

Tosic'in kaptırdığ top, Marcelo'nun ıskası ve Cambiasso'nun golü. 5 maç ceza yiyen Tosic, sanki futbolu unutmuş. Bu sezon bence Türkiye'nin en istikrarlı stoperi olan Marcelo'ya da o ıska yakışmadı. Ocak ayından beri oynamayan, Paulo Bento'nun kovulmasının ardından dün 11'de sahaya çıkan 37 yaşındaki Cambiasso'nun topsuz koşusu sonrası attığı kafa golüne ise şapka çıkarılır ancak. Beşiktaş ise koca 45 dakikayı pozisyona girmeden bitirdi.

Oğuzhan'ın oyuna girmesiyle Beşiktaş da canlandı. Cesur futbol karşılığını verdi. Aboubakar'ın golü, turun habercisi gibiydi. Ancak Olympiakos, çantada keklik bir takım değil. Beşiktaş'ın İstanbul'da turu geçmesi için ikinci yarıda sergilediği futbolu 90 dakikaya yayması gerekiyor.