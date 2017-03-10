Kadın boksörler olimpiyat için Trabzon’da yumruk sallayacak

Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) artık; atletizm, judo, tenis ve yüzme branşlarının yanı sıra kadın boksörler de ter dökecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile birlikte Trabzon'a gelerek Olimpiyat Sporcu Merkezi Salonu inşaatını gezdi. Boks Federasyonu'nun teknik altyapı konusunda gerekli desteği sağlayacağı spor salonunun 2 hafta içinde tamamlanacağı ve ilk aşamada gelecek vadeden 12 bayan boksörün Trabzon'da yatılı olarak çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi alan Genel Müdür Yardımcısı Altunsoy, “İlk hedefimiz 2020 olimpiyatlar ve sonrası. Genç yetenekleri son derece titiz çalışmalar sonunda tespit ederek TOHM merkezlerinde topluyor, uzman antrenörlerimiz eşliğinde onları olimpiyatlara hazırlıyoruz. Sporcular içinde gelişim gösterenlerle yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda Trabzon'da artık genç bayan boksörlerimiz yatılı olarak çalışmalara başlayacak. Buradan olimpiyatlara ışık yakacağımıza inanıyorum” dedi.