Kalite farkı

Beşiktaş'ı artık sadece Türkiye'deki rakipleri değil Avrupalı teknik adamlar da yakından takip ediyormuş bunu dün bir kez daha anladık.

Olympiakos'ta Paulo Bento'nun gönderilmesinden sonra 3 gün önce geçici olarak göreve getirilen Vasilis Vouzas da siyah-beyazlıların hücumdaki etkinliğini anlamış. Futbolcularını kendi sahasına dizdi. Beşiktaş topu alınca geride kümelenen Yunan ekibi doğru dürüst önde baskı bile yapmadı. Böyle olunca temsilcimiz topa çok sahip oldu ama Tolgay'ın orta saha ve hücum arasındaki bağlantıyı sağlama konusunda yetersiz kalması sıkıntı yarattı. Babel ve Talisca'dan da destek gelmeyince oyun tıkandı. Kendi sahasında oynamasına rağmen baskılı bir oyun kurmayan Olympiakos hızlı ileri çıkışlarından birinde golü buldu.

Şenol Güneş müdahaleyi devrede yaptı. Aksayan Tolgay'ın yerine Oğuzhan'ın girmesi hücum gücümüzü yükseltti. Aboubakar'ın usta işi golünden sonra Olympiakos'un konsantrasyonu düşünce oyuna iyice hâkim olduk. 20 dakikalık bölümde üst üste fırsatlar yakaladık.

İkinci yarıdaki futbol kalite farkını net şekilde gösterdi. Son paslarda isabet oranı daha yüksek olsa büyük bir fark bile olabilirdi. İstanbul'da turu geçmek sorun olmayacaktır. Ancak yine de Şenol Güneş, Tolgay, Babel ve Tosic'in performanslarını değerlendirecektir diye bekliyorum. Özellikle Gökhan İnler ve Mitrovic şans verilmeyi bence hak ediyor.