Mehmet Topal’dan Osmanlıspor maçı patlaması!

Fenerbahçe kaptanı Mehmet Topal, Alanyaspor karşılaşması sonrasında hem 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi hem de Osmanlıspor maçındaki pozisyon hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’u 3-2 yenen Fenerbahçe’de kaptan Mehmet Topal, mücadeleyi değerlendirdi. Yenilen gollerine kendilerine yakışmadığını belirten Topal, her iki takım futbolcularını da tebrik etti. Öte yandan Mehmet Topal, Osmanlıspor maçının son dakikasında attığı tartışmalı golle son kez konuştuğunu ifade ederek, “Benim adıma şanssız bir pozisyondu” dedi.

Mehmet Topal’ın maç sonu sözleri şöyle;

“Buradan 3 puan aldığımız çok mutluyuz. İlk 15 dakikada bize yakışmayacak goller yedik. Biz de şok oldu. 2-0’dan geri dönmek kolay değil. İlk yarıyı da galip bitirebilirdik. Alanyasporlu futbolcuları da tebrik ederim. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Ayrıca kendi takım arkadaşlarımı da kutluyorum.

Benim adıma şanssız bir pozisyondu. Benim yerime başka bir futbolcu da olabilirdi. Orada topu kontrol etmedim, top elime çarptı. Ben elim kapalı diye düşünüyordum. İnsanların yorumlarına saygı duyuyorum ama hakaret etmesinler. Ben takımıma yardım etmeye çalışıyorum. İnsanlarla dışarıda da karşılaşıyoruz ama onlara da saygı duyuyoruz. Söylediklerine dikkat etsinler, bizim de ailelerimiz var. Geçmişte böyle goller atıldı ama kimsenin üzerine böyle gidilmedi. Ben saha içinde veya dışında insanlara yardım ettiğim için üzerime fazla geldiler sanırım.“