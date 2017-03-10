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12 Mart 2017 19:00
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Oğuzhan Özyakup: Daha iyi skorla ayrılabilirdik

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Oğuzhan Özyakup, Olympiakos karşılaşmasını değerlendirdi.
01:3510 Mart 2017
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Oğuzhan Özyakup: Daha iyi skorla ayrılabilirdik

Beşiktaş’ın Olympiakos deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndüğü maç sonrasında Oğuzhan Özyakup, açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda oyuna girerek takımı başka bir kimliğe büründüren Oğuzhan’ın sözleri şöyle;

Maçın geneline bakacak olursak, iyi oynadık. Güçlü bir takım, baskılı oynayacaklarını bekledik ama onlar bizi bekledi. İlk yarı topla fazla oynadık. Maçın geneline bakarsak 1-1 avantajlı skor ama daha iyi skorla ayrılabilirdik. Beklentileri kendim getirdim. Bu sezon daha zor geçiyor. Eleştiriler olacaktır ben işimi yapıyorum. Benim için önemli olan takım kendim de iyi çalışıyorum. Hem lig hem de Avrupa’da da maçtan maça bakıyoruz. İlk deplasmanı iyi geçirdik. Haftaya evimizde oynayacağız. Şimdiden finali düşünmek ile ilgili sohbetlerimiz olmadı. Pazar günü önemli bir maçımız var.

Etiketler
beşiktaş Oğuzhan Özyakup uefa avrupa ligi
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