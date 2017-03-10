Okan Buruk: Gerekli konuşmayı başkanımızla yaparız

Ümraniyespor’a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe’nin Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın sonunda istifasını isteyen taraftarlara “Bunun yeri saha değil. Bununla ilgili gerekli konuşmayı başkanımızla yaparız” mesajını gönderdi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu. 90 dakikanın sonunda tribünler Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk’tan istifa etmesini istedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından bu hafta 3 puanı almak için sahaya çıktıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ifade eden Buruk, “Kalemize ilk yarı çok gelmediler. Bir pozisyon vardı o da gol oldu. İlk yarı 2 net penaltımız vardı. Hakemin görmeme gibi bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Kötü niyetli bir hakem vardı. Genelde topun olduğu bölgeye bakmayan bir hakemle oynadık. Ben bunu ilk defa gördüm. Kararları yan hakemler verdi genelde. İstediğimiz gibi ikinci yarıya daha önde başladık. Gol pozisyonlarına girmeye çalıştık ama gol atamadık. İstediğimiz gibi bir maç olmadı” dedi.

40 puan topladıklarını ve puanların birbirine yakın olduğunu anlatan Okan Buruk, “10 tane daha maç var. Kaybedilmiş bir şey yok” diye konuştu.

Taraftarın “istifa” tezahüratlarının sorulması üzerine, “Bunun yeri saha değil” diyen Buruk, “İstifa edilir ya da edilmez. Bu konular başkanımızla konuşulur. Ben onlarla sevinmeye alıştım. Bununla ilgili gerekli konuşmayı başkanımızla yaparız. Ondan sonra gereken olur. Taraftar bana bağırsa da ben onları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.