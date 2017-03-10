Okan Buruk’u istifadan futbolcular döndürdü!

Ligde 2 haftadır mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor yenilgisi sonrasında istifa kararı aldı. Ancak tüm takım oyuncuları, hocalarını bu karardan vazgeçirdi!

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor’a sahasında 1-0 yenilen Göztepe’nin galibiyet hasreti 2 haftaya çıktı. Sezona iyi başlayan ancak son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvedeki yerini kaybeden İzmir ekibi, haftayı 5. kapatabilir!

Ümraniyespor maçında taraftarın istifaya davet ettiği Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ise basın toplantısına gitmeden önce istifa kararı aldı! Soyunma odasında oyuncularına bu kararı ilen Buruk’u maç kadrosunda yer alan ve almayan oyuncular vazgeçirdi! Oyuncular, Buruk’u, “Asla bizi bırakamazsınız. İstifa etmemeniz için her şeyi yapacağız ve kalan maçlarda sahaya tüm gücümüz koyacağız. Bu takımı Süper Lig’e birlikte çıkaracağız” sözleriyle bu karardan vazgeçirdi!

Bu sözlerin ardından Okan Buruk soyunma odasında yer alan herkes tarafından alkışlandı ve basın toplantısına gitti.

Buruk basın toplantısında, “Taraftarlarımızı çok seviyorum. Önümüzdeki 10 maç var” dedi. Okan Buruk’un hafta sonunda Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüşme yapması bekleniyor.