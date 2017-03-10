Önce siyah sonra beyaz

Beşiktaş ismiyle müsemma siyah ve beyaz gibiydi sanki dün. İlk yarıda rakibin yakın markajıyla istediği pasları üretmeyen, tutuk ve dağınık bir oyun hâkimdi sahada. Tosiç'in hatasıyla kalemizde gördüğümüz gol Olympiakos'un daha iyi oyun oynadığından ziyade savunma zaafını fırsata çevirmesindendi adeta. Bu, maçın çevrilebileceğinin de işaretiydi. Ki öyle de oldu. Şimdi sıra beyazındı.

Kendi takım arkadaşlarından yeterli pas desteği alamayan, 52'nci dakikada ayağına ikinci kez top gelen Aboubakar rakip kaleciden aldığı pasla golü buldu. Ve skoru eşitledi. Beşiktaş'ın golüyle gardı düşen Olympiakos daha çok top kaptırmaya başladı. Oyun hâkimiyeti şimdi Beşiktaş'taydı. Takım halinde ceza alanı içine yerleşen siyah-beyazlılar 2. gole de çok yaklaştı aslında. Özellikle Quaresma'nın sağ açıktan sola geçişi takımı ateşledi. Beşiktaş'ın turu bırakmaya niyeti yoktu. Taraftarların da tabii. Yunan polisinin bütün uyarılarına aldırmadan Beşiktaş diye bağıran 100'e yakın taraftar maç daha bitmeden tribünleri terk etmeye başlayan Yunan taraftarlara belki örnek olmuştur. Ne dersiniz?

Beşiktaş dün kazandığı 1 puanla tur için avantajlı bir skorla geri dönüyor. İstanbul'daki rövanş için geri sayım başladı…