Pınar Karşıyaka’ya tanıdık rakip

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'ı 2 maçta da yenerek eleyen Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımıyla eşleşti.

Pınar Karşıyaka, İtalyan rakibiyle Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda karşılaşmış, deplasmandaki ilk maçı 75-61 kaybederken rövanşı 99-59 kazanmıştı. Gruptan 14 karşılaşmada 9’ar galibiyet alarak çıkan 2 takımdan Venezia, play off’ta Letonya’dan Ventspils’i, son 16 turunda ise İtalyan Sigidas Avellino’yu elemeyi başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maçı 21-22 Mart’ta evinde, rövanşı ise 28 veya 29 Mart’ta deplasmanda oynayacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf Final-Four’a kalacak. Final-Four maçları 28-30 Nisan’da oynanacak.