Rıdvan Dilmen: Advocaat seneye yok!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü ve 3-2 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Advocaat'ın gelecek sezon takımın başında olmayacağını da belirtti.

Ntvspor’da yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 3-2 yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Dick Advocaat’ın sezon sonunda gideceğini söyledi. İşte Dilmen’in maç ve Advocaat yorumları;

“2-0’dan sonra 3-4 net pozisyon verdi. Düşmemeye oynayan takımların içeride oynadıkları maçlar dezavantajdır. Çok kritik maçlar kazandılar. Gençlerbirliği’ni, Adana’yı yendiler. 2-0’dan 3-2’ye getirmek büyük başarı. Belki taraftarlar Sabiha Gökçen’e mi gitsek diye düşündükleri bir maçtı.”

“Alanya öyle bir başladı ki şok oldu Fenebrahçeliler… Sert ve agrasif. Barcelona 4-0’ın rövanşında bu kadar agrasif başlamadılar. 2-2 yakalanınca Rus ruletinden çok büyük takımlar daha ağırlıklı oynar. Geçen hafta programda Fernandao ile başlar başlamaz derken Fernandao ile başladı. Sow hiç oyuna bile girmedi. Fernandao diyor ki ben birinci santrafor. Sow ve van Persie’nin önünde… Kuvvetli bir oyuncu ve iş yapıyor.”

ADVOCAAT HAKKINDA FLAŞ SÖZLER!

“Advocaat geldi sezon sonu ne olursa olsun ayrılıyorum demek. Fenerbahçe Kulübü buna dünden razı olmuş gibi duruyor. Advocaat seneye yok. Şekip Mosturoğlu açıklamıştı 1 yıl sözleşme teklif ettik. Advocaat ile yola devam edilmeyecek.”

“Güntekin, kaç tane futbolcu varsa bundan haberleri vardır. Buna biz cevap vermeyelim. Ben tahmin ediyorum gitti. Ona inanmayan teknik direktörden kötü değildir. Şimdi ispat zamanı… Real Madrid falan beklemiyordur buradaki oyuncuları. Advocaat kötü bir adam değil. Hayata bakış açısı bize farklı gelebilir ama 10’da 10 yapsa da ben yokum diyor.”

“Benim param var pulum var diyor. Büyük bir takım çalıştırmak istiyorum diyordu çalıştırdı. Emeklilik yaklaştı. 4 Haziran’a kadar idare edecek artık. Oyuncu grubu da mental olarak işlerini iyi yapıyorlar. Camiaya yakışmıyor, iyi oynamıyorlar tamam ama mücadele ediyorlar.”