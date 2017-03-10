Safet Susic: Takıma geri çekilelim demedik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Fenerbahçe’ye 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu…

Safet Susic’in açıklamaları şu şekilde:

“25-30 dakika çok iyi oynadık, iki gol attık. Bir karambolden gol yedik, daha sonra 2. golü yedik ve 90 dakika sonunda mağlup olduk. 2-0’dan sonra ne olduğunu anlamadan geriye düştük. Karambolden gol yedik. Biz ofansif futbol oynuyoruz. Ondan sonra ne yaptıysak olmadı. İlk 15 dakikada 2-0 öne geçtik. Takıma geri dönelim, geri çekilelim, öyle oynayalım demedik.”