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GALATASARAY
11 Mart 2017 19:00
GALATASARAY
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Semih Kaya Tudor’un gözüne girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında savunma üçlüsünde en çok beğendiği isim olan Semih Kaya’yı tebrik etti. Hırvat hoca, takımının yeni sisteme ayak uydurması için yoğun çaba harcıyor.
11:1810 Mart 2017
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Semih Kaya Tudor’un gözüne girdi

Ligde geçen hafta Antalyaspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, savunma üçlüsünde en çok Semih Kaya'nın performansını beğendi. Hırvat çalıştırıcı, skor 2-2 iken kale çizgisinden topu çıkarıp net golü önleyen tecrübeli stoperi tebrik etti. Semih'in performansı, sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarları da sevindirdi. Üçlü defans sistemiyle Galatasaray'ı oynatan Teknik Direktör Tudor, sarı-kırmızılı takımın buna adapte olması adına yoğun mesai harcıyor. Genç teknik adam, Antalyaspor maçının analizini yardımcıları ile birlikte yaptı. Hırvat hoca, sistemde yaşanan eksiklikleri belirleyip Gençlerbirliği'nde tekrarlanmaması için dünkü idmanda öğrencileriyle paylaştı.

10 Mart 2017 Bruma yok Garry var Bruma'nın yokluğunda Gençlerbirliği maçında görevlendireceği Galatasaray'ın Cape Verde'li futbolcusu Garry Rodriguez'e “Hazır ol” talimatı veren Igor Tudor, cezası biten Podolski'ye de başkent ekibi karşısında forma verecek. İlgili Haberi Oku

ŞOK İDDİA!

Öte yandan Doğan Ercan, bazı meslektaşlarının Galatasaray'a sakat futbolcuları yüksek bedellerle transfer etmek için uğraştığını ileri sürdü. Ercan, devre arasında PAOK'tan alınan Rodrigues'in transferini eleştirerek menajerlerin bu işten 800 bin Euro aldığını iddia etti.

Etiketler
galatasaray Igor Tudor Semih Kaya
Son güncelleme: 11:20 | 10.03.2017
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