Şenol Güneş: Siyahla beyaz gibi farklıydı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympiakos karşılaşması sonrasında yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadeleyi değerlendirdi. Güneş ilk yarıda kötü olduklarını ancak ikinci yarıda tam tersi bir oyun sergilediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“İlk yarıda kontrollü oynama isteğimizi sahaya yansıtamadık. Takım savunmasında iyi değildi. Öne az oynadık, yana çok oynadık. Takım savunması yapmayınca rakip çok kolay gol buldu. İlk yarı bizim için kötüydü.

İkinci yarı iyiydi. İlk yarıyla ikinci yarı siyahla beyaz gibi farklıydı! İkinci yarı az pozisyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

1-0’dan iyidir 1-1! Ama 2-1 veya 3-1 daha güzel olurdu. Burada kazansak ya da kaybetseydik de yine her şey İstanbul’a kalacaktı. Pazar günü bizi daha zor maç bizi bekliyor. Şimdi Kayserispor maçına hazırlanıyoruz.

Bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Önemli olan sahada neler yaptığıdır.“