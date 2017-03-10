Taraftar Elazığspor maçının Malatya’da oynanmasını istiyor

İnönü Stadı’nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçlarını İstanbul’da oynama kararı alan Yeni Malatyaspor ile taraftar arasında Elazığspor maçının yeri konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in geçtiğimiz günlerde “Elazığspor maçını da İstanbul'da oynayabiliriz” demesi üzerine ayaklanan taraftarlar, “Yeni Malatyaspor'un kalesi Malatya'dır, bir iki maçlığına olabilir ama Elazığ maçı İstanbul'da oynanamaz” diyerek sosyal medya kampanya başlattılar. Konuyla ilgili henüz kulüpten bir açıklama gelmezken, sarı-kırmızılıların tribün liderlerinden Murat Alpay, İnönü Stadı'na giderek, çektiği zeminin son durumunu gösteren video ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Alpay, “Bu stat artık son sezonunu yaşıyor. Bize zeminin bozuk olduğu ve bu yüzden iki ya da üç maçın İstanbul'da oynanacağı söylenmişti. Ancak şimdi duyuyoruz ki Elazığ maçı da dışarıda oynanabilir türünden açıklamalar yapılıyor. Şu an İnönü Stadı'nın zeminini gösteren resmiler ve video çekiyorum. Siz de görün bu zeminde müsabaka oynanır mı oynanmaz mı? Takdirinize bırakıyorum. Biz taraftar olarak bu stat yıkılmadan son maçımızın Elazığspor ile olmasını istiyoruz” dedi.

Alpay, Malatya'ya yeni yapılan stada da giderek, dev kompleksin 2 haftaya kadar futbol oynamaya müsait hale geleceğini paylaştı.