Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor

Son yıllarda deplasman maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken Trabzonspor, 60 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. 4 maçtır deplasmanda yenilmeyen bordo-mavililer Akhisar Belediyespor karşısında da yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor dış sahada oynadığı son 4 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligin ikinci yarısında dış sahada 10 puan toplayan bordo-mavililer, Bursaspor’u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor’u 1-0 yenmiş, son olarak Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ligin 24. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maça kadar olan 60 günlük bölümde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, rakibiyle oynayacağı maçı kazanarak yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde…

Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakada bir çok oyuncu ve teknik adam eski takımına karşı mücadele edecek. İki takımda da oynamış bir çok tanıdık isim bulunuyor. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bir dönem Trabzonspor’da futbol oynamasının yanı sıra bir dönem de teknik direktörlük görevi yaptı. Kafkas’ın yardımcılıklarını yapan Orhan Çıkrıkçı, Muzaffer Bilazer, Mutlu Dervişoğlu, İbrahim Yılmaz da Trabzonlu isimler arasında yer alıyor. Kaleci Fatih Öztürk, Soner Aydoğdu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Özer Hurmacı, Olcan Adın ve Alper Ulusoy kariyerinde Trabzonspor forması giymiş isimler olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor’da ise Rodallega ve Uğur Demirok daha önce Akhisar Belediyespor’da top koşturmuştu.

Yanal’ın Akhisar Belediyespor planı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, Akhisar Belediyespor’u yıkacak plan üzerinde duruyor. Bordo-mavililer, hücum yönü kuvvetli, orta sahada baskı kuran ve seri pas trafiğiyle sonuca gitmeyi planlıyor. Akhisar Belediyespor’u yakın markaja alan deneyimli teknik adam, rakibin olumlu ve olumsuz yönlerini oyuncularıyla paylaşarak sahada ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor’dan Karadeniz ekibine transfer olan Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından eski takımına karşı ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor. Takımın diğer golcüsü N'Doye ile sıkı bir forma rekabetine giren 31 yaşındaki golcünün idmanlarda gösterdiği performans ve gol yollarındaki etkili görüntüsü, deneyimli teknik adamın tercihini bu oyuncudan yana kullanmaya itiyor. Yanal ise oyuncuyu zorlu müsabakaya motive etmek için özel görüşmeler yapıyor.