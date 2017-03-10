TRT spikerinden maç esnasında büyük gaf

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan'da Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Maç esnasında yayını veren TRT'de spikerin Babel'e Aboubakar demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Atina’da Olympiakos’un konuğu oldu. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Kara Kartal, rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın son bölümlerinde yayıncı kuruluş büyük bir gafa imza attı. Siyah beyazlı takımın 53’te beraberlik golünü atan Kamerunlu yıldız futbolcusu Aboubakar, 82’de yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

Bu değişiklikten 5 dakika sonra maçı anlatan spikerin, Babel’e Aboubakar demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte tepkilerinden bazıları: