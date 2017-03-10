TV’de bugün (10-03-2017)

FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
Aytemiz Alanya-Fenerbahçe …………….Bein Sports ….1 20.00
TFF 1. Lig
Göztepe-Ümraniyespor ……………………….TRT Spor ……..18.30
Spor Toto 2. Lig
Gümüşhane-Kırklareli …………………………….Çay TV ……..14.30
Sivas Bld.-Kocaeli Birlik …………………………Kanal 58 ……..14.30
İnegölspor-Karşıyaka ……………………………. Kanal 16…….. 15.00
Spor Toto 3. Lig
Afyonspor-Diyarbekirspor ……………………….Kanal 3 ……..15.00
Almanya Ligi
Leverkusen-W.Bremen ……………………Eurosport 2 ……..22.30
İspanya Ligi
Espanyol-Las Palmas ……………………..Bein Sports 3 ……..22.45
Portekiz Ligi
Arouca-Porto ………………………………….Tivibuspor 2 ……..23.30
BASKETBOL
EuroLig
Anadolu Efes-Brose Baskets ………………..TRT Spor ……..21.00
Olympiakos-Darüşşafaka ………………Bein Sports 2 ……..22.45
Real Madrid-Kızılyıldız …………………………..TRT Avaz ……..23.00
EuroLig Kadınlar çeyrek final
P.Avenida-Fenerbahçe ………………………………FB TV ……..22.30
EuroCup Kadınlar çeyrek final
Galatasaray-Kosice ………………………………TRT Spor ……..16.00
NBA
Milwaukee-Indiana ………………………………..NBA TV ……..04.00
Minnesota-Golden State ………………..Bein Sports 3 ……..04.00