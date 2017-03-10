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TV’de bugün (10-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
11:3310 Mart 2017
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TV’de bugün (10-03-2017)

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanya-Fenerbahçe …………….Bein Sports ….1 20.00

TFF 1. Lig

Göztepe-Ümraniyespor ……………………….TRT Spor ……..18.30

Spor Toto 2. Lig

Gümüşhane-Kırklareli …………………………….Çay TV ……..14.30

Sivas Bld.-Kocaeli Birlik …………………………Kanal 58 ……..14.30

İnegölspor-Karşıyaka ……………………………. Kanal 16…….. 15.00

Spor Toto 3. Lig

Afyonspor-Diyarbekirspor ……………………….Kanal 3 ……..15.00

Almanya Ligi

Leverkusen-W.Bremen ……………………Eurosport 2 ……..22.30

İspanya Ligi

Espanyol-Las Palmas ……………………..Bein Sports 3 ……..22.45

Portekiz Ligi

Arouca-Porto ………………………………….Tivibuspor 2 ……..23.30

BASKETBOL

EuroLig

Anadolu Efes-Brose Baskets ………………..TRT Spor ……..21.00

Olympiakos-Darüşşafaka ………………Bein Sports 2 ……..22.45

Real Madrid-Kızılyıldız …………………………..TRT Avaz ……..23.00

EuroLig Kadınlar çeyrek final

P.Avenida-Fenerbahçe ………………………………FB TV ……..22.30

EuroCup Kadınlar çeyrek final

Galatasaray-Kosice ………………………………TRT Spor ……..16.00

NBA

Milwaukee-Indiana ………………………………..NBA TV ……..04.00

Minnesota-Golden State ………………..Bein Sports 3 ……..04.00

Etiketler
spor ekranı
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