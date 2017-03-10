UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda ilk maçlar tamamlandı. Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak avantaj elde etti. Günün dikkat çeken maçlarında ise Lyon sahasında Roma’yı 4-2 yenerken, Belçika’nın iki takımın karşılaştığı mücadele ise Genk deplasmanda Gent’i 5-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) – Beşiktaş (Türkiye): 1-1

Rostov (Rusya) – Manchester United (İngiltere): 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Anderlecht (Belçika): 0-1

Kopenhag (Danimarka) – Ajax (Hollanda): 2-1

Gent (Belçika) – Genk (Belçika): 2-5

Lyon (Fransa) – Roma (İtalya): 4-2

Schalke 04 (Almanya) – B.Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Celta Vigo (İspanya) – Krasnodar (Rusya): 2-1