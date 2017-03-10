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Velimir Perasovic: Hücumda kötüydük

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “İkinci çeyrekte her pozisyonda geriden geldik. O zaman da avantajı ellerine aldılar” dedi.
23:3610 Mart 2017
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Velimir Perasovic: Hücumda kötüydük

Euroleague 25. hafta maçında Anadolu Efes, Brose Bamberg'e 68-87'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın çalıştırıcısı müsabakayı değerlendirdi.

Perasovic, “Özellikle hücumda kötüydük. Attığımız sayıları bulamadık. İkinci çeyrekte her pozisyonda geriden geldik. O zaman da avantajı ellerine aldılar. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmamız lazım çünkü Play-off'u düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trincheri: “Çok akıllıydık ve birçok şut şansı bulduk”

Brose Bamberg Başantrenörü Andrea Trincheri, çok iyi bir takım oyunu oynadıklarını belirterek, “İyi ve atletik özellikleri çok yüksek bir takıma karşı oynadık. Biz de onların karşısına dinamik bir şekilde çıktık ve rotasyonda 11 oyuncuya da şans verdik. Özellikle savunmada çok akıllıydık ve birçok şut şansı bulduk” diye konuştu.

Etiketler
anadolu efes Brose Bamberg euroleague Velimir Perasovic
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