Webo Bursaspor’u seviyor

Bursaspor’un Süper Lig’de yarın karşılaşacağı rakibi Osmanlıspor’un Kamerunlu golcüsü Webo, kariyeri boyunca en çok yeşil-beyazlı takıma karşı gol sevinci yaşa

Bursaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Gaziantepspor galibiyeti ile 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Timsah, mor-sarılı takıma karşı oynayacağı karşılaşmadan da 3 puan çıkararak üst sıralara tırmanmak istiyor. Ev sahibi ekip Osmanlıspor'un 35 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Pierre Webo'nun kariyeri boyunca en çok Bursaspor'a karşı gol sevinci yaşaması dikkat çekti. Süper Lig'de yeşil-beyazlı takıma karşı 3 farklı takımla 8 mücadelede görev yapan Webo, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Webo'nun Bursaspor'a karşı gol sevinci yaşadığı karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Osmanlıspor 3 – 3 Bursaspor (2 gol)

Fenerbahçe 1 – 0 Bursaspor (1 gol)

Fenerbahçe 3 – 0 Bursaspor (1 gol)

Bursaspor 2 – 3 Fenerbahçe (1 gol)

Bursaspor 0 – 1 Medipol Başakşehir (1 gol)