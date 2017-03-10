Yasin Öztekin’in Avrupa hayali

Menajer Ahmet Bulut ile anlaşan Yasin Öztekin, Galatasaray’da devam etmek isterken Avrupa’nın gözde liglerinde oynamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’ın gurbetçi yıldızı Yasin Öztekin, önceki gün dünyaca ünlü menajer Ahmet Bulut ile anlaştı. Arda Turan'ın Avrupa'ya gitmesinde önemli rol oynayan Bulut, “Yasin yeni bir yolculuğa başlıyor. Önceliği Galatasaray ama sezon sonu yeniden görüşebiliriz” açıklamasını yaparak gurbetçi futbolcunun Avrupa'ya transferinin olabileceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki Yasin, Bulut ile anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Galatasaray’da başarılı performansımı sürdürmek istiyorum. Geleceğin ne olacağını bilemeyiz” ifadesini kullandı.

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