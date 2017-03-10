Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor’u ağırlayacak

Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in 24. haftasında İstanbul’da oynayacağı Şanlıurfaspor maçında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Bu sezon 3. kez bir iç saha maçını İstanbul'da oynayacak Yeni Malatyaspor, zirve koltuğunda hata yapmak istemiyor. 11 Mart Cumartesi günü akşam saat 18.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda alt sıralarda yer alan Şanlıurfaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, sahaya yine ideal kadrosundan uzak çıkacak.

Teknik direktör İrfan Buz, sakatlıkları bir türlü düzelmeyen Pereira, Ferhat Kiraz ve Mehmet Sak’ı riske etmek istemiyor. Buz’un maç saati kadroyu kesinleştireceği öğrenildi.

Murat Yıldırım ve Caner Arıcı'nın ilk 11'e dönmesi İrfan Buz'un elini güçlendirirken, kadroda yine değişiklikler olacak. Omurgayı bozmadan Caner'i yeniden sağa, Murat'ı ise forvet arkasına dahil edecek Buz'un solda ise yine Osman Fırat'a görev vermesi bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor – Şanlıurfaspor müsabakasını Serkan Tokat yönetecek.