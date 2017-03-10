Yılmaz Vural’dan Podolski yorumu

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin transferi hakkında konuştu

BİP uygulamasında yer alan “10 Numara Muhabbet” kanalına konuşan Yılmaz Vural, spor severlereden gelen soruları cevapladı.

Galatasaray’dan sezon sonu Japonya’ya transfer olacak olan Podolski hakkında gelen soruya tecrübeli teknik adam “Galatasaray’ın Podolski’yi satması doğru karar” dedi.

Yılmaz Vural “Podolski benim bildiğim Podolski değil. Kendisinin ayrılması hem takımın hem de onun hayrına bence. Belli bir bonservis bedeli ile gidiyor ayrıca kendi alacağı yıllık paradan da kurtuluyor Galatasaray. Dolasıyla eyvah diyecek bir durum yok. Galatasaray’ın zaten şuan en büyük amaçlarından biri yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak. Riva’da satıldı, banka borçları,faiz borçları ödeniyor. Galatasaray bu dönemi aşarsa ki en kötü gene bu yıl Avrupa Kupalarına gidecekler gibi. Gelecek Galatasaray için daha farklı olacak, daha pozitife gidiyor” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oyananacak olan maçlar ile ilgilide yorumlarda bulunan Yılmaz Vural “Beşiktaş’ta, Fenerbahçe’de ,Galatasaray’da ve Trabzonspor’da bu hafta ki maçlarını kazanmaya yakınlar bence. 4 büyük takımda bu hafta maçlarını kazanırlar” dedi.