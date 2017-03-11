Aboubakar Avrupa’da bir başka

Olympiakos maçında beraberlik sayısını kaydeden Aboubakar, üst üste 2. kez Kupa 2’de haftanın 11’ine seçildi. Avrupa’da bu sezon 5 gole ulaşan Kamerunlu forvet, istatistikleriyle parmak ısırtıyor.

Süper Lig'de 17 maçta 4 kez ağları sarsan Aboubakar, Avrupa'da ise bu sezon 8 maçta 5 gole ulaştı. Önceki turda 2-1 kazanılan Beer-Sheva rövanşında Beşiktaş'ın ilk golünü atmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Kamerunlu forvet, 1-1'lik skoru şık vuruşuyla ilan ettiği Olympiakos deplasmanı sonrası üst üste 2. kez Kupa 2'nin son 16 turu ilk maçlarının rüya kadrosunda yer buldu.

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Sezon başında Porto'dan kiralanan Aboubakar, Beşiktaş formasıyla yakaladığı Avrupa istatistikleriyle harikalar yaratıyor:

– 5 golle Beşiktaş tarihinde bir sezonda Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncular arasında Quaresma'yı (2010-11) yakaladı.

– Bu sezon Avrupa'da siyah-beyazlıların toplam 15 golünün yüzde 33'üne imza attı.

– Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 isabetli şutunun 5'inde topu ağlarla buluşturup yüzde 50'yi aşan müthiş bir ortalama yakaladı.

– Toplam 653 dakika sahada kaldığı bu sezonki iki Avrupa kupasında her 130 dakikada 1 rakip ağları havalandırdı.

– Geçen sezon takımı hücumda sırtlayan iki yıldız Gomez ve Sosa'nın Avrupa'daki toplam 3 golünü, şimdiden tek başına geçti.